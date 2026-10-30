На Дніпропетровщині через обстріли загинула людина, ще троє поранені

Упродовж дня, 30 жовтня, російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися чотири райони, зокрема Дніпро та громади Нікопольщини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Протягом дня, 30 жовтня, окупанти били по населених пунктах області дронами та артилерією. Загалом зафіксували понад 40 ударів. У Дніпрі внаслідок обстрілів пошкоджені залізничний вокзал, багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Поранення дістали дві жінки. Інформації про їхній стан у повідомленні очільника ОВА не було.

Також російські війська атакували Нікопольський район. Під ударами опинилися сам Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені приватні будинки, торговельний кіоск і сільськогосподарська техніка. Унаслідок обстрілів Нікопольщини загинула одна людина. Ще один постраждалий — 60-річний чоловік. Його доправили до лікарні, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі російські війська влучили по складських приміщеннях. Після удару там виникла пожежа. У Кам'янському районі зафіксували пошкодження інфраструктури.

Отже, за день російські атаки забрали життя однієї людини та поранили ще трьох мешканців області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, залізничний вокзал, автомобілі, складські приміщення та інфраструктурні об'єкти. Дані про масштаби руйнувань уточнюються. Про наслідки російських атак повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири.

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