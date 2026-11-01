На Дніпропетровщині майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла

У неділю, 1 листопада, на Дніпропетровщині майже 100 тисяч споживачів залишаються без електроенергії через російські атаки. Нові удари по енергетичній інфраструктурі спричинили повторні знеструмлення в Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах. Над відновленням електропостачання працюють понад 70 аварійних бригад.

Ніч проти 1 листопада була важкою: російські війська продовжували атакувати енергетичні об'єкти, через що частина споживачів знову залишилася без світла. «Зараз через нічні атаки без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах», — зазначив Ганжа. Щоб якнайшвидше повернути електроенергію в оселі та на підприємства, залучили понад 70 аварійних бригад. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання. Точні строки повернення світла для всіх споживачів наразі не повідомляли.

Водночас фахівцям уже вдалося відновити електропостачання майже всім споживачам у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах, які залишилися без світла через російські атаки напередодні. Також у Дніпрі повністю відновили водопостачання. Це означає, що містяни знову можуть користуватися водою у звичному режимі.

Попри вже виконану роботу, ситуація з електропостачанням в області залишається складною. Через нові російські удари частина споживачів знову опинилася без світла, а енергетики продовжують ліквідовувати наслідки атак. Про ситуацію в області повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Попередній прогноз щодо термінів відновлення електропостачання оприлюднив Telegram-канал «Дніпро Аварійка». Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Дніпрі, 30 жовтня, не діють навіть екстрені графіки відключень світла. Причина — нові російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону: пошкоджено магістральні мережі «Укренерго» та один з об'єктів ДТЕК. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання, насамперед намагаються повернути живлення об'єктам водоканалу.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

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