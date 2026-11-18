18 листопада російські військові кілька разів атакували FPV-дронами службовий об'єкт Дніпропетровської філії «Газорозподільних мереж України».

Унаслідок декількох ударів пошкоджено транспорт газовиків, працівники підприємства не постраждали.

"Для наших команд у прифронтових громадах такі атаки вже стали частиною щоденного ризику. Під ударом опиняються об’єкти газорозподільної інфраструктури і транспорт, без якого бригади не можуть виконувати свою роботу", — зазначила вона.

Кіндер наголосила, що під час організації робіт у таких умовах компанія має враховувати безпекову ситуацію, щоб не наражати працівників на додаткову небезпеку.

Про це повідомила голова правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Російські загарбники атакувала об'єкт Нафтогазу в Полтавській області.

Російські безпілотники атакували об’єкт Нафтогазу на Полтавщині.

Раніше окупанти вдарили реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині.

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