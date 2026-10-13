На Донеччині бійці ССО знищили трьох російських військових і взяли одного в полон

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Оператори Sword Group 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України перерізали один із маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Під час операції українські спецпризначенці знищили трьох військових РФ і взяли ще одного в полон.

За інформацією ССО, українські спецпризначенці здійснили наліт на укриття, яке російські військові використовували як місце відпочинку та накопичення особового складу.

Захопивши радіостанцію противника, оператори дізналися, що цим маршрутом мають пройти ще кілька груп російських військових. Тому вони залишилися на позиції та організували засідку.

«Оператори ССО здійснили наліт на укриття, яке росіяни використовували як точку відпочинку і накопичення. Із захопленої радіостанції спецпризначенці дізналися, що цим шляхом буде рухатися ще кілька груп ворога. Оператори залишилися на позиції і влаштували засідку: трьох військовослужбовців РФ було знищено, одного взято в полон», — ідеться в повідомленні ССО.

За даними Сил спеціальних операцій, у полоненого були радіостанція та телефон, у якому містилися контрольні точки й інформація про інші маршрути висування російських підрозділів у цьому районі.

Полонений також надав позивні командирів та інші відомості, які можуть мати розвідувальну цінність.

Крім того, він розповів про тактику так званих «м’ясних штурмів» в армії РФ, нерівне ставлення до військовослужбовців залежно від їхнього походження, заборону допомагати пораненим, а також убивства військових, які відмовляються виконувати накази.

У Силах спеціальних операцій зазначили, що спостерігають подібні практики з боку російських військових безпосередньо під час виконання бойових завдань.

За словами командира 3-го полку ССО, у районі операцій українські спецпризначенці часто зустрічають військових із Якутії, Бурятії, а також таджиків та узбеків. Він стверджує, що їх використовують для перших атак, після чого на позиції заходять інші російські підрозділи.

«Переважно ми зустрічаємо тут якутів, бурятів, таджиків, узбеків. Їх відправляють вперед на “м’ясо”, а потім вже підтягуються їхні інші підрозділи, типу 74-ї бригади, і вони закріпляються на стратегічних рубіжах», — пояснив командир 3-го полку ССО.

За повідомленням ССО, операція дала змогу зірвати просування кількох груп противника одним із маршрутів на Донецькому напрямку та отримати додаткові розвідувальні відомості.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ у Фейсбуці.

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