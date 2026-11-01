На Донеччині через російські обстріли загинула людина, ще восьмеро поранені

За минулу добу російські війська завдали 1444 удари по лінії фронту та житлових районах Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Під вогнем опинилися шість населених пунктів, пошкоджені 45 цивільних об’єктів, зокрема 33 житлові будинки.

Російські війська атакували Краматорськ, Слов’янськ, Святогірськ, селище Ясногірка, а також села Петрівка Перша та Степанівка. Найбільше постраждалих зафіксували у Слов’янську та Краматорську.

У Слов’янську російські війська били безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також пошкоджені 20 приватних будинків і три автомобілі.

У Краматорську поліція зафіксувала десять влучань. Росіяни переважно використовували безпілотники та авіабомби типу КАБ-250. Через обстріли постраждали шестеро людей.

У місті пошкоджені 11 багатоквартирних і один приватний будинок. Також під удар потрапили банк, адміністративна будівля, складське приміщення та два цивільні автомобілі. Пошкодження зафіксували й в інших населених пунктах області. У Степанівці внаслідок російського обстрілу постраждав приватний будинок, а у Святогірську — кафе. Загалом, за даними поліції, за добу руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, серед яких 33 житлові будинки.

За всіма фактами російських атак поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни. Правоохоронці документують наслідки обстрілів. Про це повідомила Національна поліція України.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, російська армія вбила трьох жителів Донецької області. Ще 22 людини дістали поранення внаслідок російських атак.

Від вечора 26 жовтня російські війська понад 40 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й авіабомбами. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Нагадаємо, у Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan у ТРК Проспект.

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії.

Унаслідок удару російського дрона по Павлограду загинув 41-річний шахтар ДТЕК.

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