На Донеччині для ЗСУ облаштували підземний тунель завдовжки майже 6 км

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На Донеччині українські військові отримали підземний тунель протяжністю майже шість кілометрів, який дозволяє безперешкодно переміщувати особовий склад і мототехніку. Споруда також забезпечує доставку боєприпасів і провізії та медичну евакуацію.

Про це розповів начальник управління Сил підтримки штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Дмитро Пішко.

«Черговим досягненням нашої інженерної винахідливості став підземний тунель довжиною майже шість кілометрів, який облаштували між двома населеними пунктами Донецької області. Інженерна споруда забезпечує безперебійний та замаскований рух особового складу, мототехніки, квадроциклів, доставляння провізії та боєприпасів, медичну евакуацію. Усе це дає змогу різноманітним підрозділам успішно виконувати бойові завдання», — зазначив Пішко.

За його словами, завдяки ще одному рішенню військових інженерів у 2023 році 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада цілу зиму використовувала плавучий транспортер для проведення медичної евакуації.

«Автомобільний міст у бік Лимана на Донеччині був підірваний, об’їзд забирав багато часу. Натомість за допомогою плавучого транспортера ПТС-2 ми вигравали 30–40 хвилин, а для поранених це – дуже суттєво. За ту зиму хлопці у такий спосіб зробили 86 рейсів», — додав полковник в інтерв’ю Укрінформу.

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