На Донеччині, Сумщині та Харківщині є перебої зі світлом

Станом на 28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишається без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.

Про ситуацію в енергосистемі України станом на 28 жовтня повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. За його словами, через бойові дії та російські обстріли частина споживачів у Донецькій, Сумській і Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Вони намагаються якомога швидше відновити подачу електроенергії всім абонентам, які залишилися без світла. Роботи тривають цілодобово, адже фахівцям потрібно відновити пошкоджені ділянки енергетичної інфраструктури та повернути електропостачання споживачам.

На Сумщині повернули світло більшості споживачів

Окремо Артем Некрасов розповів про ситуацію в Сумській області. Там після попередніх російських атак досі тривають відновлювальні роботи. Зокрема, енергетики працюють у Конотопі. Фахівцям уже вдалося відновити електропостачання для більшості споживачів. Водночас роботи ще не завершені, тому енергетики продовжують усувати наслідки обстрілів.

У Міністерстві енергетики наголошують на продовженні відновлювальних робіт. Їхня мета — якнайшвидше повернути електроенергію всім споживачам, які тимчасово залишилися без світла через російські атаки. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У ніч проти 28 жовтня російські військові атакували Путивльську громаду на Сумщині. Після удару спалахнули пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури та в автомобілях. Рятувальники загасили вогонь і обстежили територію, за попередніми даними, люди не постраждали.

Увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків безпілотником, унаслідок чого постраждали вже п’ятеро людей. Серед поранених — чотирирічна дитина.

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