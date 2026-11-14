На Донеччині у 15 населених пунктах залишаються понад 1200 дітей

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Станом на 10 листопада 2026 року в населених пунктах Краматорського району, де оголошено обов’язкову евакуацію, залишалися 1273 дитини. Їх мають вивезти разом із батьками або законними представниками, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, від початку обов’язкової евакуації, яка стартувала 7 квітня 2023 року, з визначених населених пунктів Донеччини вивезли близько 23 тисяч дітей. Загалом у 400 населених пунктах області вдалося забрати всіх неповнолітніх. Він запевнив, передусім із батьками проводять роз’яснювальну роботу та пояснюють, чому дітям необхідно виїхати з небезпечної території.

Якщо родина не може організувати виїзд самостійно, її супроводжують підрозділи «Білий янгол» та «Фенікс». Вони доправляють сім’ї до транзитного центру, де можна отримати матеріальну, медичну та соціальну допомогу. Там також допомагають знайти житло й організувати переїзд до безпечніших регіонів України.

Якщо ж батьки категорично відмовляються виїжджати, переховують дітей і свідомо наражають їх на небезпеку, законодавство передбачає механізм вилучення дітей із таких родин.

За словами керівника ОВА, після цього дітей не залишають без нагляду. Певний час ними опікуються соціальні працівники, паралельно шукають найближчих родичів в Україні, які могли б узяти дитину під опіку. У виняткових випадках її можуть тимчасово влаштувати до дитячого будинку сімейного типу – до того часу, поки батьки не погодяться на евакуацію.

Джерело: Главком

Україна готує нові гуманітарні місії для евакуації громадян за підтримки Меланії Трамп — Лубінець.

До цього Лубінець анонсував додаткову евакуацію з Олешок та навколишніх сіл.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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