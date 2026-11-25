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На підконтрольній Україні території Донецької області наразі проживають 53,4 тисячі людей. Із них близько 45 тисяч залишаються в населених пунктах, де тривають активні бойові дії.

«Кількість осіб, яка залишається на підконтрольній української владі території області у нас становить 53 400 осіб. В населених пунктах, які віднесені до територій активних бойових дій, а це у нас 20 таких громад, залишається близько 45 000 осіб», — сказав Петлін.

Він також зазначив, що в зоні активних бойових дій перебувають 877 дітей. За даними органів місцевої влади, від початку листопада Донецьку область залишили 12 300 цивільних.

Загалом із лютого 2022 року з постійних місць проживання на підконтрольній українській владі території Донеччини евакуювалися понад 1 млн 487 тисяч людей, серед яких більш як 218 тисяч дітей.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін.

Нагадаємо, у Донецькій області у вівторок, 24 листопада, оголосили примусову евакуацію дітей разом із батьками або іншими законними представниками з усіх населених пунктів Олександрівської та Черкаської громад.

Мешканці тимчасово окупованої Хрестівки (колишнє Кіровське) на Донеччині поскаржилися на відсутність опалення та тривалі відключення електроенергії, через що температура у квартирах впала до 12–13 градусів. За словами місцевих жителів, опалювальний сезон у місті досі не розпочинався, а світло упродовж шести діб подавалося сумарно близько шести годин.

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