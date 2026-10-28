На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються понад 1,7 тисячі дітей

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У чотирьох територіальних громадах Донецької області, де триває примусова евакуація сімей із дітьми, досі перебувають 1 580 родин. У цих сім’ях виховуються загалом 1 746 дітей.

«На території населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, у 15 населених пунктах чотирьох територіальних громад залишаються 1 746 дітей у 1 580 сім’ях», - поінформувала Рижакова.

За її словами, найбільше залишається у Слов’янській громаді – 1 234 дитини у 1 203 сім’ях - та у Краматорській громаді – 484 дитини у 360 сім’ях.

Представниця ОВА зазначила, що за останній тиждень з Донецької області евакуйовано у примусовий спосіб 452 дитини із 403 родин, загалом у жовтні вивезли 761 дитину із 610 сімей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає кореспондент Укрінформу.

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