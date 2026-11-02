На Донеччині загинула 23-річна бойова медикиня Діана Горун із позивним Марена

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31 жовтня на Донеччині внаслідок удару російського безпілотника загинула 23-річна військовослужбовиця зі Львівщини Діана Горун із позивним Марена. Вона служила старшою бойовою медикинею роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Діана народилася у 2003 році у селі Гніздичів на Львівщині. Вона проходила військову службу за контрактом на посаді старшого бойового медика роти ударних безпілотних літальних апаратів.

"Діана свідомо обрала непростий, сповнений небезпеки шлях — стати на захист рідної Батьківщини. Вона не залишилася осторонь, а взяла на себе відповідальність боронити Україну, бути поруч із тими, хто щодня дивиться небезпеці у вічі. Своїм покликанням вона обрала рятувати життя українських воїнів, допомагати побратимам і боротися за свободу та незалежність нашої держави. У цьому виборі проявилися її мужність, сила духу та велике серце", — йдеться в повідомленні.

Її життя обірвалося на Донеччині внаслідок влучання російського безпілотника.

Побратим Діани написав у соцмережі Threads, що Діана була амбітною, зі щирою світлою душею.

"Вона пройшла у житті через деяке ла#но. Але попри це лишала в серці й надію, і позитив, і щиро ділилась ним з оточенням. Мені не вистачатиме наших філософсько-житєйскіх розмов і твого скаженого сміху", — додав військовий.

Про це повідомили на сторінці Гніздичівської ОТГ у Facebook.



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