На Донеччині залишаються майже 72 тисячі цивільних

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На підконтрольній уряду України території Донецької області залишаються 71 921 цивільний, серед них — 3124 дитини. Найбільше людей проживають у Слов’янській та Краматорській громадах.

«Зараз на території області перебуває 71 921 людина, з них 3124 дитини… Більшість людей — у Слов’янській та Краматорській громадах», — сказав очільник обладміністрації.

За словами Вадима Філашкіна, від початку жовтня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули 43 людини, ще 106 цивільних дістали поранення.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що російські війська щодня збільшують кількість ударів по об’єктах приватної та комунальної власності. Через це безпекова ситуація в регіоні дедалі ускладнюється.

Евакуація цивільного населення з Донеччини до безпечніших регіонів України триває.

Про це в телеефірі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Нагадаємо, у Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що закликів до евакуації зі столиці наразі не було, однак містянам варто зважати на можливе посилення російських обстрілів.

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