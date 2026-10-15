На Донеччині затримали агента ГРУ, який наводив удари по енергетиці

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який допомагав готувати нові атаки на Краматорськ. За даними слідства, чоловік працював таксистом і під час поїздок містом збирав інформацію про місця перебування українських військових та розташування об’єктів енергетичної інфраструктури. Отримані координати він передавав для використання під час підготовки російських ударів.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала жителя Краматорська для коригування ударів по пунктах зосередження особового складу й техніки Сил оборони, а також по ключових електропідстанціях. Ураження енергетичних об’єктів, як стверджують у СБУ, мало призвести до знеструмлення прифронтового міста та перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням.

За даними контррозвідки, чоловік об’їжджав Краматорськ на власному автомобілі, використовуючи роботу таксистом як прикриття. Він фіксував розташування потенційних цілей, а також намагався дізнаватися додаткову інформацію у пасажирів, удаючи прихильника України

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання, коли він готував до відправлення російській стороні нову порцію координат. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та смартфон, у яких, за повідомленням спецслужби, містилися докази співпраці з ворогом.

У СБУ встановили, що чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки через антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Згодом представник російської спецслужби запропонував йому співпрацю.

лідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

За інформацією спецслужби, чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляється з посиланням на заяву СБУ.

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Російські війська вночі 5 вересняатакувалиінфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок влучань загорілася складська будівля, де зберігалися продукти харчування.

Протягом минулої доби російські війська атакували25 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, транспорт, складські приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури.

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