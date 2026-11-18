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Контррозвідка СБУ затримала поблизу лінії фронту в так званій сірій зоні мешканця Миколаївки.

Перебуваючи приблизно за 4 км від передової, він передавав окупантам координати українських пунктів управління безпілотниками та артилерійських позицій на Слов’янському напрямку.

За даними слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами після публікацій у Telegram із закликами до захоплення регіону. В обмін на співпрацю він розраховував на евакуацію до Росії та отримання російського громадянства.

Агента затримали під час підготовки нової інформації для передачі ворогу. Йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Служба безпеки України.

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