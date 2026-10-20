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19-річний житель Чебоксар Давид Федоров загинув на війні проти України після того, як у травні його затримали та побили поліцейські, а за три дні він опинився на фронті.

Про загибель сина повідомила його мати Поліна. Останки молодого чоловіка надійшли до російського центру приймання та відправлення загиблих військових у Ростові-на-Дону.

За даними видання ASTRA, 19 травня Федорова призначили водієм у військовій частині №22316, хоча він не мав водійського посвідчення. 23 липня під час бойового завдання він керував багі, коли по ньому вдарив безпілотник. В іншому повідомленні зазначалося, що військовий зник безвісти поблизу населеного пункту Маяк на Покровському напрямку Донеччини.

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Мати стверджує, що перед відправленням на завдання підрозділ Давида перетворили на штурмовий. За її словами, багі, на якому загинув син, він придбав за власні кошти.

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Поліна також заявила, що підпис у військовому контракті відрізняється від підпису сина в паспорті. Вона переконана, що Давид не хотів підписувати контракт і прагнув повернутися додому.

Після смерті молодого чоловіка невідомі намагалися скинути пароль від його облікового запису Apple та вимкнути функцію «Локатор».

Мати зверталася до військової прокуратури та МВС зі скаргами на дії поліцейських під час затримання. У МВС заявили, що порушень з боку правоохоронців не виявили. Прокуратура стверджує, що Федоров підписав контракт добровільно. Поліна планує звернутися до суду, щоб оскаржити обставини справи.

Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.

Протягом доби 13 жовтня українські захисники ліквідували 1 650 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2026 року. Загальні втрати за час війни склали близько 1 557 350 осіб.

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