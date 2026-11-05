На фронті відбулось 184 бойові зіткнення, найбільше — на Покровському напрямку

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За минулу добу, з 4 на 5 листопада, на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 17 штурмів.

Крім того, протягом доби окупанти завдали 89 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Також загарбники застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснили 2449 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу та два пункти управління безпілотниками противника.

За даними Генштабу, втрати російських загарбників за добу становили 2380 осіб. Українські захисники також знешкодили:

один танк;

три бойові броньовані машини;

23 артилерійські системи;

дві реактивні системи залпового вогню;

п'ять засобів протиповітряної оборони;

п'ять наземних робототехнічних комплексів;

1163 безпілотні літальні апарати;

375 одиниць автомобільної техніки;

дві одиниці спеціальної техніки.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

Минулої доби російські війська здійснили дві атаки в районах Покровки та Бояро-Лежачів.

Південно-Слобожанський напрямок

Українські підрозділи відбили шість атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

Куп'янський напрямок

На цій ділянці фронту минулої доби російські війська не проводили штурмових дій.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили шість атак російських загарбників. Противник намагався просунутися в районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного.

Слов'янський напрямок

Російські війська здійснили дві атаки поблизу Никонорівки та Миколаївки.

Краматорський напрямок

Минулої доби противник не проводив активних наступальних дій.

Костянтинівський напрямок

На цій ділянці фронту зафіксували 10 атак російських військ. Загарбники штурмували позиції українських захисників у районах Костянтинівки та Дружківки.

Покровський напрямок

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Минулої доби українські захисники зупинили 17 атак противника.

Російські війська атакували в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки. Також окупанти намагалися просунутися в напрямках Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Чернігівки та Добропілля.

Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку минулої доби російські війська не проводили штурмових дій.

Гуляйпільський напрямок

Українські захисники відбили дев'ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися поблизу Злагоди, Тернуватого, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

Оріхівський напрямок

Минулої доби противник не здійснював штурмових дій.

Придніпровський напрямок

На Придніпровському напрямку протягом минулої доби російські війська також не проводили штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби українські захисники знищили ще 2380 російських військових. Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 5 листопада 2026 року.

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

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