На фронті відбулось 189 боєзіткнень, найбільше атакують Покровський напрямок

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Протягом минулої доби, 28 жовтня, на фронті відбулося 189 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбниками. Найбільшу активність противник проявляв на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 42 атаки.

За даними Генштабу, російські війська завдали 79 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9135 дронів-камікадзе та здійснили 2439 обстрілів.

Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами росіян.

На Сумщині під артилерійськими обстрілами перебували Мала Корчаківка, Лужки, Писарівка, Нова Січ, Уланове, Яструбине, Бачівськ, Кучерівка, Бунячине та Миропілля.

Також російська авіація завдавала ударів по районах Вільної Слободи, Храпівщини, Микільського та Яструбиного на Сумщині.

На Північно-Слобожанському напрямку російські війська чотири рази атакували позиції українських захисників у районах Товстодубового, Уланового та Рижівки.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак. Противник намагався просунутися в районах Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз атакували в районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські військові відбили п’ять атак противника в районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники двічі намагалися атакувати позиції Сил оборони в районах Закітного та Кривої Луки.

Водночас на Краматорському напрямку російська армія штурмових дій не проводила.

На Костянтинівському напрямку Генштаб зафіксував 18 атак російських військ.

Противник проводив штурмові дії в районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 42 атаки російських загарбників. Ворог діяв у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

Також російські війська штурмували в напрямках Торецького, Кучерового Яру, Софіївки, Вільного, Золотого Колодязя, Нового Шахового, Степів, Нового Донбасу, Чернігівки, Святогорівки, Добропілля, Новогришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку українські воїни відбили одну атаку росіян у районі Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак у районах Косівцевого, Нового Запоріжжя, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Білогір’я та Чарівного.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну атаку противника в районі Новояковлівки. На Придніпровському напрямку активних дій російських військ не зафіксували.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявлено.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 08:00 четверга, 29 жовтня, у Фейсбуці.

Російські окупаційні війська просунулися на Запорізькому та Донецькому напрямках. Зокрема, зміни на лінії фронту зафіксували поблизу Воздвижівки та Лугівського в Запорізькій області, а також біля села Майське на Донеччині.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 1560 російських окупантів. Загальні орієнтовні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 29 жовтня 2026 року оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомив про 181 бойове зіткнення за добу, найбільше атак — на Покровському напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 28 жовтня 2026 року та найгарячіші напрямки.

Військовослужбовці 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» реалізують підземну спецоперацію «Велес» на Купʼянському напрямку, просунувшись углиб території на понад 15 кілометрів. Про перші результати дій Президентові України Володимиру Зеленському 27 жовтня доповіли командувачі Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, уражено склади боєприпасів армії рф у районах населених пунктів Дякове на Луганщині та Огороднє на Донеччині, що суттєво зменшує вогневі можливості противника на фронті.

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