На фронті відбулося 204 боєзіткнення за добу станом на 19 жовтня — Генштаб

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За минулу добу російська армія втратила 2100 військових, а українські захисники знищили 1636 безпілотників і 24 артилерійські системи противника. Загалом на фронті зафіксували 204 бойові зіткнення, найбільше атак відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 08:00 19 жовтня 2026 року.

За даними військових, протягом минулої доби російські окупанти втратили чотири бойові броньовані машини, три засоби протиповітряної оборони, шість наземних роботизованих комплексів, 332 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Також противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, скинувши 273 керовані авіабомби. Російські війська застосували 9154 дрони-камікадзе та здійснили 3050 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація уразила район зосередження живої сили противника.

Де російська армія атакувала найчастіше

Найінтенсивніші бойові дії тривали на кількох ділянках фронту.

Покровський напрямок — українські військові відбили 30 атак. Російські підрозділи намагалися просунутися поблизу Матяшевого, Молодецького та в напрямку низки населених пунктів, зокрема Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Добропілля й Сергіївки.

Костянтинівський напрямок — зафіксовано 21 атаку. Противник наступав поблизу Костянтинівки та в напрямку Розкішного, Миколайпілля й Новогригорівки.

Куп’янський напрямок — російські війська 11 разів намагалися покращити свої позиції, атакуючи в напрямку Куп’янська та Радьківки.

Гуляйпільський напрямок — окупанти здійснили дев’ять атак у напрямку Різдвянки, Тернуватого, Воздвижівки, Гіркого, Новоселівки та Чарівного.

Лиманський напрямок — українські захисники відбили шість атак поблизу Зарічного та в напрямку Лиману.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки противника в напрямку Графського. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська провели три штурми.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі атакували поблизу Кривої Луки. На Олександрівському та Оріхівському напрямках зафіксовано по одній атаці, відповідно в напрямку Тернового та поблизу Плавнів.

На Краматорському й Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

За інформацією Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстріли Сумщини

Російські війська продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Під вогнем опинилися, зокрема, Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Суходіл, Мар’їне, Нова Січ, Нескучне, Андріївка, Садки, Кіндратівка, Олексіївка та Могриця.

Авіаційних ударів противник завдав по Пустогороду, Кореньку, Вакалівщині, Писарівці та Могриці.

У Генеральному штабі наголошують, що Сили оборони продовжують стримувати російські наступальні дії на різних ділянках фронту.

Додамо, що російські війська понад 20 разів атакували Дніпро та область за вечір.

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