На фронті відбулося 208 боїв за добу, найгарячішим був Костянтинівський напрямок

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Протягом минулої доби, 3 листопада, на фронті зафіксували 208 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупантами. Найбільшу активність ворог проявляв на Костянтинівському та Покровському напрямках.

За минулу добу російські війська завдали одного ракетного та 86 авіаційних ударів, під час яких скинули 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7134 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню.

Під російськими ударами перебували населені пункти Сумської області: Рожковичі, Гута, Дорошівка, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Харківка, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Яструбщина, Степне, Вовківка, Бруски, Бунячине, Гірки, Старикове, Козаче, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Ходине, Мала Корчаківка, Корчаківка, Рогізне, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Олексіївка, Юнаківка, Храпівщина та Нескучне.

Авіаційних ударів зазнали Хотінь і Лужки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські війська 12 разів намагалися штурмувати позиції українських захисників. Також ворог завдав трьох ударів сімома керованими авіабомбами та здійснив 165 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п'ять атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку Радьківки.

На Куп'янському напрямку російські війська не проводили наступальних дій.

На Лиманському напрямку загарбники п'ять разів атакували в бік Лимана та поблизу Копанок.

На Слов'янському напрямку російські війська здійснили дев'ять атак у районах Ямполя та Озерного, а також у напрямках Пискунівки, Стародубового і Миколаївки.

На Краматорському напрямку ворог провів дві штурмові дії в бік Никонорівки та Малинівки.

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Костянтинівському напрямку, де зафіксували 24 ворожі атаки. Російські загарбники наступали в районі Костянтинівки, Розкішного, Вільного та в напрямках Райського, Новопавлівки, Кучерового Яру і Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку армія РФ 15 разів намагалася прорвати українську оборону. Ворог атакував неподалік Вільного, Білицького, Молодецького та в напрямках Добропілля, Гулівого, Сергіївки й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів намагався просунутися в напрямку Косівцевого і Різдвянки, а також поблизу Воздвижівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Малої Токмачки, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Про це повідомляє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 8:00 середи, 4 листопада у Фейсбуці.

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