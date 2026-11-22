Упродовж 21 листопада на фронті відбулося 131 бойове зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку — там ворог 16 разів намагався прорвати оборону. Загалом російські війська завдали 79 авіаударів, скинули 249 керованих авіабомб і застосували понад 7,2 тисячі дронів-камікадзе.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 21 листопада російські війська також завдали одного ракетного удару та здійснили 1951 обстріл позицій українських підрозділів і населених пунктів. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів. Зокрема, у Сумській області росіяни обстріляли Малу Корчаківку, Кіндратівку, Юнаківку, Ободи, Кореньок, Бачівськ, Нескучне, Безсалівку, Товстодубове, Павлівку, Олексіївку, Андріївку, Храпівщину, Яструбщину, Нову Січ, Садки, Лужки, Мачулищі, Могрицю, Хотінь, Заріччя, Винторівку, Гірки, Степанівку, Гаврилову Слободу, Отрубу, Тополю, Дорошівку, Кружок, Уланове, Малу Рибицю, Малушине та Волфине.

Також під обстріл потрапила Хрінівка Чернігівської області. Авіаударів російські війська завдали по Степанівці, Писарівці та Іволжанському. У відповідь українська авіація, ракетні війська й артилерія били по військових цілях противника. За даними Генштабу, Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки росіян, пункт управління безпілотниками й дві артилерійські системи.

Ситуація на напрямках фронту

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Тут російські війська завдали трьох авіаударів і скинули сім керованих авіабомб. Також противник здійснив 52 обстріли позицій українських військових і населених пунктів. Два з них були із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок. Українські підрозділи відбили дві атаки росіян. Ворог намагався просунутися в бік Охрімівки.

Куп’янський напрямок. Протягом доби російські війська не проводили штурмових дій.

Лиманський напрямок. Українські військові зупинили шість спроб росіян прорвати оборону. Противник атакував у бік Зеленої Долини, Лимана та Діброви.

Слов’янський напрямок. Російські війська один раз намагалися просунутися в бік Миколаївки.

Краматорський напрямок. Штурмових дій противника не зафіксували.

Костянтинівський напрямок. Тут відбулося 12 атак. Росіяни наступали поблизу Костянтинівки, а також намагалися просунутися в бік Новопавлівки та Дружківки.

Покровський напрямок. Це була найгарячіша ділянка фронту за кількістю бойових зіткнень. Російські війська здійснили 16 атак. Вони намагалися просунутися неподалік Вільного, Добропілля та Водянського, а також у бік Кучеревого Яру, Чернігівки, Святогорівки, Мирного, Сергіївки й Новопавлівки.

Олександрівський напрямок. Штурмових дій росіян не зафіксували.

Гуляйпільський напрямок. Противник сім разів атакував позиції Сил оборони. Російські війська намагалися просунутися в бік Нового Запоріжжя, Злагоди, Добропілля, Воздвижівки, Гуляйпільського та Новоселівки.

Оріхівський напрямок. Росіяни один раз атакували в бік Новоданилівки.

Придніпровський напрямок. Штурмових дій противника не було.

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