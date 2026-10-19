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Протягом 19 жовтня на фронті відбулося 177 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку.

«Загалом від початку цієї доби відбулося 177 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4911 дронів-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», - ідеться в повідомленні.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку зафіксовано 22 бойові зіткнення біля Стариці, Малої Вовчі, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки, три зіткнення тривають досі.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана, відбивши дев'ять атак.

Три атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Чернігівка, Добропілля, Мирне, Сергіївка та Молодецьке, один бій продовжується до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів та 6 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 22:00.

ЗСУ звільнили більше територій, ніж росія захопила з початку осені: чи змінюється баланс сил на фронті.

Український Генштаб спростував російські твердження про захоплення низки населених пунктів, зокрема Добропілля та Костянтинівки. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська звільнили більше території, ніж російська армія змогла захопити за той самий період.

У матеріалі Reuters про суперечливі заяви сторін зазначається, що українська сторона заперечила російські повідомлення про масштабні територіальні здобутки. Агентство також наголосило, що не змогло незалежно перевірити всі заяви про зміну контролю над територіями.

Операція «Вівальді»: як ЗСУ зірвали російські плани на Донеччині

Одним із головних прикладів українських контратак восени стала операція «Вівальді» на Лиманському напрямку. Третій армійський корпус офіційно підтвердив її проведення у вересні, після кількох місяців бойових дій, під час яких українські підрозділи поступово ліквідовували російський виступ на півночі Донеччини.

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