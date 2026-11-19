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Протягом минулої доби, 18 листопада, Сили оборони України відбили російські атаки на низці напрямків фронту. Найбільшу активність противник проявляв на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, де загалом зафіксували 45 штурмових дій.

За минулу добу російські війська завдали 71 авіаційного удару, під час якого скинули 239 керованих авіабомб.

Крім того, ворог застосував 4582 дрони-камікадзе та здійснив 2027 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Із них 29 обстрілів були здійснені із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Під ворожими обстрілами опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Зокрема, на Сумщині обстріляли Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщину, Волфине, Нескучне, Кучерівку, Яструбщину, Атинське, Безсалівку, Лужки, Тополя, Рижівку, Сімейчине, Дорошівку та Вільну Слободу.

На Чернігівщині під обстрілами були Хрінівка, Єліне та Гаті. Водночас авіаційного удару зазнала Вільна Слобода.

Ситуація на фронті

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: противник здійснив три атаки, завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Чотири обстріли були здійснені із застосуванням РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: українські підрозділи відбили чотири атаки противника у бік Охрімівки, Різникового та Колодязного.

Куп’янський напрямок: ворог один раз штурмував у бік Митрофанівки.

Лиманський напрямок: українські військові відбили шість атак окупантів у бік Мирного, Зарічного, Лимана та Ямполя.

Слов’янський напрямок: противник здійснив 12 атак у районах Пискунівки, Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

Костянтинівський напрямок: зафіксовано 16 атак. Загарбники наступали в районі Костянтинівки та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Кучерового Яру, Торецького, Софіївки та Вільного.

Покровський напрямок: ворог здійснив 17 атак, намагаючись просунутися у бік Ганнівки, Чернігівки, Добропілля, Новофедорівки, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Молодецького та Новопідгороднього.

Олександрівський напрямок: противник штурмових дій не проводив.

Обстановка на півдні

Гуляйпільський напрямок: окупанти двічі атакували позиції українських захисників, намагаючись просунутися у бік Долинки та Єгорівки.

Оріхівський напрямок: зафіксовано одну атаку противника у бік Зарічного.

Придніпровський напрямок: ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 970 російських окупантів. Нові дані про втрати армії РФ оприлюднили станом на 19 листопада 2026 року.

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