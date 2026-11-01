На фронті за добу сталося 264 боєзіткнення, найгарячіше було під Покровськом

Протягом доби 31 жовтня на фронті відбулося 264 бойові зіткнення між українськими захисниками та російськими військами. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку — там Сили оборони відбили 55 штурмів. Загалом російська армія завдала 74 авіаудари, скинула 230 керованих авіабомб і застосувала понад 6,5 тисячі дронів-камікадзе.

Про ситуацію на фронті станом на 08:00 неділі, 1 листопада, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу російські війська також здійснили 2533 обстріли позицій українських підрозділів і населених пунктів. Під артилерійським вогнем опинилися Мала Корчаківка, Запсілля, Юнаківка, Писарівка, Корчаківка, Мала Січ, Катеринівка, Павлівка, Хотінь та Водолаги на Сумщині. Крім того, росіяни завдали авіаударів по Кияниці, Іволжанському та Писарівці.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському напрямку російські війська сім разів намагалися атакувати позиції українських захисників. Бої тривали в районах Бачівська, Товстодубового, Коренька, Уланового та Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак. Росіяни намагалися просунутися біля Тернової, Стариці та Радьківки, а також у напрямках Захарівки й Волохівського.

На Куп’янському напрямку ворог протягом доби штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські військові зупинили десять спроб росіян просунутися вперед. Атаки відбувалися поблизу Копанок, Червоного Ставу, Шийківки, Лимана, Зарічного та Донецького.

На Слов’янському напрямку російські війська чотири рази атакували позиції Сил оборони. Бої тривали в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки — поблизу Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксували 17 російських атак. Загарбники намагалися просунутися в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Найбільше атак — на Покровському напрямку

Найнапруженішою ситуація залишалася на Покровському напрямку. За даними Генштабу, українські військові зупинили там 55 штурмових дій російської армії. Ворог атакував поблизу Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки. Також росіяни намагалися просунутися в напрямках Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Біляківки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники зупинили дев’ять штурмів. Росіяни атакували поблизу Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати позиції українських військових у районі Павлівки. Обидві атаки відбили.

На Придніпровському напрямку активних дій російських військ не зафіксували.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася. Ознак того, що Росія формує там наступальні угруповання, українські військові не виявили. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Станом на 1 листопада 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 590 270 військових. Лише за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили ще 2100 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць російської техніки та майже тисячу безпілотників.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади використали безпілотник із сіткометом, щоб знешкодити російського військового на фронті.

У ніч проти 31 жовтня Сили оборони України завдали удару по комбінату «Каменський» у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії. Підприємство входить до російського військово-промислового комплексу та виробляє тверде ракетне паливо.

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