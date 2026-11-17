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За минулу добу українські захисники ліквідували 1620 російських окупантів, знищили 1494 БпЛА та 52 артилерійські системи. На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, найбільше атак противник здійснив на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на ранок 17 листопада 2026 року.

За даними військового командування, загальні втрати російської армії за добу також поповнилися двома танками, шістьма бойовими броньованими машинами, чотирма реактивними системами залпового вогню, важкою вогнеметною системою та десятьма наземними робототехнічними комплексами.

Крім того, українські військові знищили 521 одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Російські атаки та удари Сил оборони

Протягом минулої доби російські війська завдали двох ракетних і 90 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Також противник застосував 9018 дронів-камікадзе та здійснив 2284 обстріли українських населених пунктів і позицій Сил оборони.

Водночас українська авіація, ракетні війська й артилерія уразили два райони зосередження особового складу та військової техніки ворога, пункт управління безпілотниками та дві артилерійські системи.

Ситуація на фронті

Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 13 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Торецького, Вільного, Добропілля, Світлого та Молодецького, а також у напрямку Кучерового Яру, Грузького, Мирного й Сергіївки.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції українських військових, намагаючись просунутися в бік Тернуватого, Долинки та Єгорівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби росіян вклинитися в українську оборону поблизу Зарічного та в напрямку Лимана. Стільки ж атак зафіксували на Слов’янському напрямку — у бік Озерного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку окупанти чотири рази намагалися наступати в районі однойменного міста. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в бік Охрімівки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали чотирьох авіаударів із застосуванням восьми керованих авіабомб і 18 разів обстріляли позиції українських захисників та населені пункти. Один з обстрілів здійснили з реактивної системи залпового вогню.

На Краматорському напрямку зафіксували одну спробу штурму в бік Попасного. Водночас на Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

Також Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати армії РФ станом на 17 листопада зросли ще на 1620 окупантів.

На фронті зафіксували 133 боєзіткнення, найгарячішим залишається Покровський напрямок.

Українські Су-27 уразили базу російських операторів дронів на Донеччині.

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