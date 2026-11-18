За даними військових, протягом доби російська армія завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів. Окупанти скинули 212 керованих авіабомб, застосували 4850 дронів-камікадзе та 1711 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військ.

Найбільше боїв — на Покровському напрямку

Тут протягом дня відбулося 18 бойових зіткнень. Російські війська намагалися просунутися поблизу Кучерового Яру, Вільного, Мирного, Сергіївки та Молодецького, а також у напрямку Добропілля. Три бої на цьому напрямку ще тривали станом на вечір. За попередніми підрахунками Генштабу, українські військові за добу ліквідували тут 30 окупантів, ще шістьох поранили.

Також Сили оборони знищили дев'ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему та десять одиниць спеціальної техніки. Крім того, вдалося уразити два пункти управління безпілотниками, два склади боєприпасів і 52 укриття російських військ.

Ще частину техніки та позицій противника пошкодили. Йдеться про одну одиницю автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотниками та 96 укриттів. Також українські військові знищили або подавили 316 безпілотників різних типів.

Бої тривали і на інших ділянках фронту

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів атакували українські позиції. Бої відбувалися в напрямку Цегельного, Рибалчиного, Миколаївки та Зарубинки.

На Лиманському напрямку зафіксували вісім бойових зіткнень поблизу Нового, Лимана та Зарічного. Три з них тривали на момент вечірнього зведення.

На Слов'янському напрямку українські військові продовжували відбивати атаку росіян поблизу Озерного. Там залишалося одне бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки окупантів у районах Костянтинівки та Новоселівки. Три атаки російських військ зафіксували й на Гуляйпільському напрямку — поблизу Єгорівки, Косівцевого та Герасимівки. Два бої там ще тривали станом на 22:00.

На шести напрямках росіяни не наступали

За інформацією Генштабу, протягом доби російські війська не проводили наступальних дій на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Про ситуацію на фронті станом на 22:00 17 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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