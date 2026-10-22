На фронті за добу відбулося 146 боєзіткнень — найгарячіше на Покровському напрямку

Протягом 22 жовтня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найактивніше окупанти наступали на Покровському напрямку, де українські військові відбили 13 атак. Загалом за добу російська армія завдала трьох ракетних і 48 авіаційних ударів, скинула 167 керованих авіабомб і застосувала майже шість тисяч дронів-камікадзе.

Станом на 22:00 22 жовтня на фронті зафіксували 146 бойових зіткнень. Протягом доби російські війська завдали трьох ракетних і 48 авіаційних ударів. Вони скинули 167 керованих авіабомб, застосували 5983 дрони-камікадзе та здійснили 2151 обстріл населених пунктів і позицій українських військових.

Найбільше атак припало на Покровський напрямок. Водночас бої тривали й на інших ділянках фронту, зокрема на Північно-Слобожанському, Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

На Покровському напрямку українські військові відбили 13 атак російських окупантів. Противник намагався просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Мирного, Сергіївки та Молодецького. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом доби на цій ділянці фронту російська армія втратила 42 військових убитими та ще 22 — пораненими.

Також українські захисники знищили дві одиниці автомобільної техніки та чотири одиниці спеціальної техніки противника. Крім того, уразили пункт управління безпілотниками та одне укриття російських військових.

Ще п’ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотниками та 45 укриттів окупантів пошкодили. Також українські військові знищили або подавили 167 російських безпілотників різних типів.

Де ще тривали бої

На Північно-Слобожанському напрямку протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися поблизу Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки. Одне зіткнення на момент підготовки зведення ще тривало.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак. Російські військові намагалися просунутися в районах Катеринівки, Колодязів і Лимана, однак досягти успіху на цих ділянках їм не вдалося.

На Костянтинівському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень. Російські війська атакували поблизу Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки. Один бій на момент вечірнього зведення ще тривав.

На Гуляйпільському напрямку відбили десять атак

На Гуляйпільському напрямку російські війська десять разів намагалися атакувати українські позиції. Бої відбувалися в районах Верхньої Терси, Косівцевого, Воздвижівки, Копанів, Чарівного, Новоселівки та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку зафіксували два бойові зіткнення — поблизу Лук’янівського та Павлівки. Одна з атак на момент публікації зведення ще тривала.

На частині напрямків росіяни не наступали

За даними Генштабу, протягом доби російські війська не проводили наступальних дій на Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках. Також наступальної активності не зафіксували на Північно-Слобожанському напрямку, хоча в іншій частині зведення Генштаб повідомив про бойові зіткнення на цій ділянці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Мобільна вогнева група Львівської зенітної ракетної бригади імені Івана Виговського знищила реактивний ударний безпілотник «Герань-4», який летів у напрямку об’єкта прикриття.

Зенітники 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського оприлюднили відео бойової роботи французького комплексу протиповітряної оборони Crotale.

Читай нас у