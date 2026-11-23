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22 листопада Сили оборони України вступили в 149 бойових зіткнень із російськими військами. Найбільшу активність загарбники проявляли на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 понеділка, 23 листопада.

Ворог завдав 72 авіаудари, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, російські загарбники застосували 7964 дрони-камікадзе та здійснили 2250 обстрілів, з них 25 — із реактивних систем залпового вогню.

Під російськими ударами перебували Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Тополя, Вільна Слобода, Сопич, Фотовиж, Гірки, Шалигине, Вовківка, Малушине, Бруски, Студенок Сумської області, а також Хрінівка та Леонівка Чернігівської області. Авіаудару зазнали Лужки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили й техніки, два пункти управління БПЛА і дві артилерійські системи росіян.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ завдала три удари шістьма КАБами та здійснила 52 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в бік Рубіжного, Бочкового та Іващиного.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбники проводили сім атак у бік Зарічного і Лимана.

На Слов’янському напрямку російські війська здійснили шість атак у районі Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку російська армія не атакувала.

На Костянтинівському напрямку зафіксували 17 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки та в бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

15 атак здійснив ворог на Покровському напрямку, намагався просунутися у бік Чернігівки, Добропілля, Білицького, Красноподілля, Шилівки, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

На Олександрівському напрямку війська РФ штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували сім разів, намагались просунутися у бік Долинки, Успішного, Рибного та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку зафіксовані дві ворожі атаки в бік Зарічного та Павлівки.

На Придніпровському напрямку армія РФ штурмових дій не проводила.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Джерело: Генштаб

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.

Нагадаємо, на Покровському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України зірвали чергову спробу російських окупантів штурмувати українські позиції із залученням бронетехніки та мотоциклів.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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