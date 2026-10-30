На фронті за добу відбулося 168 боєзіткнень, найгарячіше — під Костянтинівкою

Станом на 22:00 30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку — там українські захисники відбили 18 штурмів. Ще кілька боїв на момент вечірнього зведення Генштабу тривали.

Протягом доби російські війська продовжували атакувати українські позиції та обстрілювати населені пункти. За даними Генерального штабу ЗСУ, противник завдав двох ракетних і 48 авіаційних ударів. Також скинув 172 керовані авіабомби, застосував 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Де тривали бої на півночі та Харківщині

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали трьох авіаударів і скинули сім керованих авіабомб. Крім того, окупанти 104 рази обстріляли позиції українських захисників і населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів намагався атакувати українські підрозділи. Бої точилися поблизу Тернової, Малої Вовчої, Радьківки, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Шев’яківки та Путникового. Одна з атак на момент публікації зведення ще тривала.

На Куп’янському напрямку росіяни штурмових дій не проводили.

Ситуація на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дев’ять спроб російських військ просунутися вперед. Окупанти атакували в бік Дружелюбівки, а також поблизу Надії, Мирного, Зарічного, Лиману та Діброви. Два боєзіткнення на цій ділянці фронту ще тривали.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили дві спроби противника просунутися в бік Пискунівки. На Краматорському напрямку російські війська атак не проводили.

Найбільше штурмів за день зафіксували на Костянтинівському напрямку. Там українські захисники відбивали 18 атак у районах Костянтинівки, Софіївки та Вільного, а також у бік Золотого Колодязя. Чотири боєзіткнення на момент вечірнього зведення ще тривали.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 14 атак. Вони намагалися просунутися поблизу Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Добропілля та Молодецького, а також у бік Сергіївки. Один бій на цій ділянці фронту тривав.

За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на Покровському напрямку українські військові ліквідували 38 окупантів, ще 12 поранили. Також знищили чотири одиниці автомобільної техніки та 41 укриття противника.

Крім того, українські захисники пошкодили три автомобілі, гармату, засіб радіоелектронної боротьби та два пункти управління безпілотниками. Ще 91 укриття російських військ зазнало пошкоджень. Загалом на цьому напрямку знищили або подавили 286 безпілотників різних типів. На Олександрівському напрямку росіяни штурмових дій не проводили.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили вісім атак. Окупанти намагалися просунутися в бік Єгорівки, Нового Запоріжжя та Косівцевого, а також атакували поблизу Верхньої Терси, Гіркого й Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник тричі штурмував українські позиції поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили. На інших ділянках фронту, за інформацією Генштабу, суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Такою була ситуація на фронті станом на 22:00 30 жовтня. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели засідку в тилу російських військ на території РФ. Українські спецпризначенці уразили противника, знищили автомобіль і захопили важливі документи, обладнання та засоби зв’язку.

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