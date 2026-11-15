На фронті за добу відбулося 171 зіткнення, найгарячіше — під Покровськом

Протягом 14 листопада на фронті відбулося 171 бойове зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками. Найбільше атак Генеральний штаб ЗСУ зафіксував на Покровському напрямку — там ворог штурмував позиції Сил оборони 17 разів. Також інтенсивні бої тривали на Костянтинівському та Лиманському напрямках.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби російська армія завдала одного ракетного та 104 авіаційних ударів. Під час авіаційних атак загарбники скинули 311 керованих авіабомб. Крім того, російські війська використали 6957 дронів-камікадзе та 1981 раз обстріляли населені пункти й позиції українських військових. Із них 43 обстріли здійснили з реактивних систем залпового вогню.

Під вогнем опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей. На Сумщині росіяни обстріляли Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщину, Волфине, Гірки, Вовківку, Заріччя, Нескучне, Потапівку, Бруски, Кучерівку, Рогізне, Середину-Буду, Яструбщину, Будки, Атинське, Чернацьке, Студенок, Хлібороб, Безсалівку, Баранівку, Кружок і Партизанське.

У Чернігівській області під обстрілами були Клюси, Янжулівка та Михальчина-Слобода. Крім того, російська авіація завдала удару по Лужках. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження російських військових і техніки, а також пункт управління безпілотниками.

Ситуація на різних напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали восьми авіаударів і скинули 12 керованих авіабомб. Також противник 37 разів обстріляв українські позиції та населені пункти. Два з цих обстрілів були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки. Росіяни намагалися просунутися поблизу Тихого та в бік Охрімівки, Графського й Миколаївки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом доби штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати українську оборону. Атаки відбувалися в напрямку Нового, Надії, Зеленої Долини, Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник тричі атакував поблизу Озерного, Пискунівки та Кривої Луки. На Краматорському напрямку зафіксували один штурм — росіяни наступали в бік Тихонівки.

Де тривали найзапекліші бої

На Костянтинівському напрямку Генштаб зафіксував десять атак. Російські війська намагалися наступати поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

Найбільше штурмів за добу відбулося на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 17 атак. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Філії.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Зеленого Гаю та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку російські війська чотири рази намагалися прорвати українську оборону. Атаки відбувалися в напрямку Різдвянки та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках росіяни штурмових дій не проводили.

Чи є загроза наступу на півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявили. Отже, протягом 14 листопада російські війська продовжували атакувати українські позиції на кількох ділянках фронту. Найбільше бойових зіткнень припало на Покровський напрямок, де Сили оборони відбили 17 штурмів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

У ніч проти 15 листопада в Росії повідомили про атаку безпілотників на промислові об’єкти в Татарстані та Ростовській області. У Нижньокамську спалахнула пожежа на території нафтохімічного підприємства «Нижньокамськнафтохім», а в Таганрозі пошкоджена електрична підстанція.

Станом на 14 листопада 2026 року російські війська завдали 61 авіаційного удару та скинули 188 керованих авіабомб. Також окупанти використали 5230 дронів-камікадзе та здійснили 1544 обстріли населених пунктів і позицій українських військ.

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