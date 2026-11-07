На фронті за добу відбулося 180 боїв — найгарячіше на Костянтинівському напрямку

Станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе. Найбільше атак українські військові відбивали на Костянтинівському напрямку, де противник здійснив 15 штурмів.

Протягом доби російська армія також здійснила 1 746 обстрілів українських населених пунктів і позицій Сил оборони.

Ситуація на півночі та сході

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали одного авіаційного удару й скинули шість керованих авіабомб. Також окупанти 65 разів обстрілювали позиції українських підрозділів і населені пункти. Чотири обстріли здійснили з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції Сил оборони. Росіяни намагалися просунутися в бік Тернової, Захарівки, Охрімівки та Миколаївки. Дві атаки на момент публікації зведення ще тривали.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі штурмували українські позиції в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку українські військові зупиняли сім спроб противника просунутися вперед. Атаки відбувалися в напрямку Дружелюбівки, Іванівки та Лиману. Один бій на цій ділянці фронту ще тривав.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби росіян просунутися в районах Кривої Луки та Оріхуватки. На Краматорському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив.

15 штурмів на Костянтинівському напрямку

Однією з найнапруженіших ділянок фронту залишається Костянтинівський напрямок. Тут українські військові відбивали 15 російських штурмів.

Окупанти атакували поблизу Костянтинівки, а також намагалися просунутися в бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

На Покровському напрямку російські війська здійснили чотири атаки. Вони намагалися просунутися неподалік Водянського, Сергіївки та Молодецького. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом доби на цій ділянці українські військові ліквідували 27 російських окупантів, ще 16 поранили.

Також Сили оборони знищили чотири одиниці автомобільної техніки, десять спеціальних засобів і чотири укриття противника. Ще вісім одиниць автомобільної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, чотири спеціальні засоби, три пункти управління безпілотниками та 35 укриттів росіян зазнали пошкоджень. Крім того, українські військові знищили або подавили 130 безпілотників різних типів.

Бої на Запоріжжі та інших напрямках

На Олександрівському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. Росіяни намагалися просунутися в бік Тернуватого, Долинки, Гіркого та Єгорівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмів не здійснювали.

На інших ділянках фронту, за даними Генштабу, суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 22:00 6 листопада.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує атакувати українську енергетику, теплову та водну інфраструктуру, а також цивільну логістику.

Село Мала Токмачка Запорізької області залишається під контролем Сил оборони України, попри регулярні заяви російського командування про його нібито захоплення.

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