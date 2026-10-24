На фронті за добу відбулося 181 бойове зіткнення, найбільше — на Костянтинівському напрямку

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За минулу добу на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Найінтенсивніше російські війська атакували на Костянтинівському напрямку, де українські захисники відбили 23 штурми. Загалом противник завдав 88 авіаційних ударів, скинув 309 керованих авіабомб і застосував понад 10 тисяч дронів-камікадзе.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські загарбники також здійснили 2755 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Кількість використаних противником дронів-камікадзе становила 10 270.

Водночас ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та техніки противника, три гармати, пункт управління безпілотниками та ще два важливі об’єкти окупантів.

Російських обстрілів зазнали населені пункти Сумської області: Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Волфине, Вовківка, Козаче, Смолине, Бруски, Нововасилівка, Сопич, Баранівка, Рівне, Смикарівка та Нова Гута. Також під ворожим вогнем опинилася Михальчина-Слобода Чернігівської області.

По Товстодубовому російські війська завдали авіаційного удару. На північно-слобожанському і курському напрямках противник минулої доби застосував шість керованих авіабомб, завдавши двох авіаційних ударів, а також здійснив 47 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Південно-слобожанський напрямок

Українські військові відбили п’ять атак російських загарбників. Противник намагався наступати в районах Охрімівки, Рибалчиного та Чугунівки.

Куп’янський напрямок

Російські війська п’ять разів намагалися покращити своє тактичне положення. Наступальні дії ворог проводив у напрямку Радьківки та Подолів.

Лиманський напрямок

Українські захисники зупинили три спроби окупантів вклинитися в оборону. Штурмові дії противник проводив у напрямку Зарічного, Закітного та Колодязів.

Слов’янський напрямок

Російські війська здійснили п’ять атак у районах Озерного, Кривої Луки, Пискунівки та Рай-Олександрівки.

Краматорський напрямок

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська не проводили штурмових дій на цьому напрямку.

Костянтинівський напрямок

Цей напрямок став одним із найгарячіших на фронті за минулу добу. Українські військові зафіксували 23 атаки російських загарбників.

Противник намагався наступати поблизу Костянтинівки, а також просуватися в напрямку Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Вільного та Русиного Яру.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку українські захисники відбили 19 атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Святогорівки, Чернігівки, Мирного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

Олександрівський напрямок

Російські окупанти один раз намагалися штурмувати українські позиції в напрямку Мирного.

Гуляйпільський напрямок

Противник десять разів атакував позиції Сил оборони. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Успішного, Різдвянки, Гіркого та Єгорівки.

Оріхівський напрямок

На цьому відтинку фронту російські загарбники двічі намагалися атакувати в напрямку Павлівки та Червоної Криниці.

Придніпровський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська не проводили активних наступальних дій на Придніпровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 24 жовтня 2026 року, становлять близько 1 576 600 осіб. За минулу добу російські війська втратили ще 1 980 військових.

За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтнязавдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також пункт управління російських військ.

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