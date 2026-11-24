24 листопада на фронті відбулося 184 бойові зіткнення між українськими захисниками та російськими військами. Найбільше атак противник здійснив на Покровському напрямку — там українські військові відбили 27 штурмів. Загалом російська армія за добу завдала 49 авіаударів, скинула 152 керовані авіабомби та використала понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе.

Від початку доби російські війська також здійснили 1120 обстрілів українських населених пунктів і позицій Сил оборони. На кількох ділянках фронту бої тривали й на момент публікації зведення.

Де російська армія намагалася наступати

На Північно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував українські позиції. Бої відбулися поблизу Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися біля Охрімівки. Обидві спроби виявилися марними.

На Лиманському напрямку зафіксували дев'ять бойових зіткнень. Російські війська атакували в районах Платонівки, Греківки, Новоєгорівки, Лимана, Зарічного та Діброви. Два бої на цій ділянці ще тривали.

На Слов’янському напрямку відбулося сім зіткнень поблизу Ямполя та Кривої Луки. Ще два бої не завершилися.

На Костянтинівському напрямку російські війська 12 разів атакували в районах Костянтинівки, Новоплатонівки та Миколайпілля. Три зіткнення продовжувалися станом на вечір.

На Покровському напрямку відбили 27 атак

Найбільше російських штурмів зафіксували на Покровському напрямку. Українські військові зупинили 27 спроб противника просунутися вперед. Окупанти атакували поблизу Кучерового Яру, Грузького, Степів, Чернігівки, Красноподілля, Новогришиного, Мирного, Кам'янки, Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки.

За попередніми підрахунками Генштабу, за добу на цій ділянці російська армія втратила 58 військових убитими та ще 15 — пораненими. Також українські захисники знищили:

10 одиниць автомобільної техніки;

дві одиниці спеціальної техніки;

два пункти управління безпілотниками;

21 укриття російських військ.

Ще 10 одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 88 укриттів противника були пошкоджені. Крім того, українські військові знищили або подавили 115 російських безпілотників різних типів.

Бої на півдні та інших ділянках фронту

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили дві спроби росіян штурмувати позиції поблизу Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували українські позиції. Бої відбувалися поблизу Нового Запоріжжя, Злагоди, Воздвижівки, Рівного, Копанів, Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського. Три зіткнення на момент зведення ще тривали.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три спроби російських військ просунутися вперед. Атаки відбувалися в районах Юрківки та Павлівки.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 22:00 24 листопада.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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