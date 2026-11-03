На фронті за добу відбулося 206 боєзіткнень, найбільше — на Костянтинівському напрямку

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Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 206 бойових зіткнень. Ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два пункти управління російськими безпілотниками.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська здійснили вісім штурмових дій.

Також противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти керованих авіабомб і здійснив 58 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Чотири з них — із використанням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника в районах населених пунктів Ізбицьке, Графське, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шабельне, Чугунівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі штурмували в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дев’ять спроб противника вклинитися в українську оборону. Ворог атакував у бік населених пунктів Нове, Колодязі, Лиман, Зарічне та Діброва.

На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили спробу російських військ просунутися в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Російські війська наступали в районі Костянтинівки, а також у бік Дружківки, Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного.

На Покровському напрямку противник здійснив 13 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Молодецьке, Новопавлівка, Чернігівка, Світле, Добропілля, Мирне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили одну штурмову дію — атакували в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 3 листопада.

Загальні бойові втрати російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,59 млн осіб. Станом на 3 листопада 2026 року українська сторона оцінює кількість ліквідованих російських військових приблизно у 1 594 830 осіб, з них 2060 – за минулу добу.

У жовтні рф втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими — Міноборони.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

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