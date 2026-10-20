На фронті за добу відбулося 206 боїв, названо найгарячіші напрямки — Генштаб

0:00 / 0:00

За минулу добу, 19 жовтня, на фронті зафіксували 206 бойових зіткнень, а втрати російської армії становили 1560 військових. Українські захисники також знищили десятки артилерійських систем і понад 1500 безпілотників противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00 20 жовтня.

За даними військових, за добу Росія втратила дев'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню та чотири ракети. Також українські захисники знешкодили 12 наземних робототехнічних комплексів, 1578 безпілотників, 293 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

Російські війська продовжували масовані обстріли. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, скинув 217 керованих авіабомб, застосував 8784 дрони-камікадзе та здійснив 2607 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Водночас авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили пункт управління безпілотниками та два райони зосередження особового складу противника.

Найінтенсивніші бої тривали на кількох напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 26 атак росіян, на Покровському – 21, а на Костянтинівському зафіксували 15 штурмових дій.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак, на Гуляйпільському – 11. На Слов'янському напрямку противник здійснив сім атак, а на Північно-Слобожанському – чотири. Ще дві атаки українські захисники відбили на Оріхівському напрямку.

На Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська протягом минулої доби активних наступальних дій не проводили.

На Сумщині російська армія обстрілювала населені пункти з артилерії та завдавала авіаційних ударів. За інформацією Генштабу, під вогнем опинилися, зокрема, Уланове, Писарівка, Кореньок, Хотінь, Мала Корчаківка, Юнаківка, Лужки та Велика Рибиця.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація істотно не змінилася. Ознак формування наступальних угруповань противника там не виявлено.

За даними Генштабу, 20 жовтня розпочалася 1700-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Нікольська в Росії.

Росія атакувала Київщину та забрала життя трьох людей, ще шестеро постраждали.

Раніше Зеленський вручив нагороди військовим за участь в операції Вівальді.

Читай нас у