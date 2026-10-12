На фронті за добу відбулося 264 бойові зіткнення, найбільше — на Покровському напрямку

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Упродовж 11 жовтня 2026 року на фронті зафіксували 264 бойові зіткнення. Російські війська завдали 73 авіаційних ударів, скинули 238 керованих авіабомб, застосували майже 9 тисяч дронів-камікадзе та здійснили 2468 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські загарбники застосували 8985 дронів-камікадзе, а також здійснили 2468 обстрілів, з яких 51 — із використанням реактивних систем залпового вогню.

Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Сумської області: Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче та Мала Слобідка.

Також російські війська обстрілювали Лісківщину, Камінь і Набережне Чернігівської області. Авіаударів зазнали Мхи та Рівне.

Українська авіація, ракетні війська й артилерія протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик безпілотників.

За інформацією Генштабу, за добу Росія втратила ще 1470 військовослужбовців. Також українські захисники знищили або вивели з ладу:

два танки;

шість бойових броньованих машин;

51 артилерійську систему;

чотири реактивні системи залпового вогню;

два засоби протиповітряної оборони;

три наземні робототехнічні комплекси;

1416 безпілотників;

553 одиниці автомобільної техніки;

три одиниці спеціальної техніки.

Ситуація на півночі та Харківщині

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські війська завдали двох авіаударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб. Також противник здійснив 35 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак. Російські війська намагалися наступати в напрямку Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Крейдянки, Волохівського, Бузового та Довгенького.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити своє тактичне положення, проводячи штурмові дії в напрямку Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки.

Бої на Донеччині

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 13 атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Нового, Зарічного, Колодязів, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку зафіксували одну атаку в районі Ямполя. На Краматорському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 32 атаки. Загарбники наступали в районі Костянтинівки та в напрямку Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки й Маяка.

На Покровському напрямку російські війська провели 36 атак, намагаючись просунутися в напрямку Білозерського, Чернігівки, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Никонорівки, Шевченка, Сергіївки, Світлого, Василівки та Новогришиного.

Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку російські війська п’ять разів штурмували позиції українських захисників у напрямку Січневого та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили вісім атак, намагаючись просунутися в напрямку Успішного, Різдвянки, Широкого та Тернового.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у напрямку Павлівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2026 року, становлять близько 1 554 310 осіб.

Нагадаємо, бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію на Запорізькому напрямку. За даними української воєнної розвідки, під час операції знешкодили дві групи російських спецпризначенців із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генштабу ЗС РФ.

Сили оборони України знищили два човни російських військ, на борту яких перебував особовий склад. Інші подробиці операції не уточнюються.

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