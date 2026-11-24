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За минулу добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам і стримувати наступальні дії противника на всіх напрямках.

Минулої доби російські війська завдали 73 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники застосували 7475 дронів-камікадзе та здійснили 1865 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Із них 17 обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу й техніки противника, один пункт управління безпілотниками та дві артилерійські системи.

Зокрема, російських обстрілів зазнали населені пункти Сумської області: Винторівка, Марчишина Буда, Бачівськ, Товстодубове, Вільна Слобода, Сопич, Харківка, Кучерівка, Кореньок, Шалигине, Яструбщина, Партизанське, Вовківка, Нова Слобода, Гірки, Безсалівка, Іскрівщина, Отруба, Волфине, Павлівка, Ободи, Корчаківка, Нова Січ, Писарівка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Могриця, Лужки, Храпівщина та Нескучне.

Авіаційних ударів зазнали Пустогород і Вакалівщина.

Ситуація на основних напрямках фронту

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

Минулої доби російські війська здійснили три атаки, завдали п’яти авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіаційних бомб, а також провели 106 обстрілів українських позицій і населених пунктів. Шість із них були здійснені із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

Українські підрозділи відбили одну атаку противника в районі Охрімівки.

Лиманський напрямок

Російські окупанти намагалися вклинитися в українську оборону. Загалом вони провели чотири атаки в районах Зеленої Долини та Зарічного, а також у напрямку Лиману.

Слов’янський напрямок

Противник здійснив чотири атаки в районах населених пунктів Діброва та Ямпіль.

Костянтинівський напрямок

На цій ділянці фронту зафіксовано 18 атак російських військ.

Загарбники намагалися наступати в районах Костянтинівки, Довгої Балки та Вільного, а також просувалися в напрямку Осикового, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Кучерового Яру.

Покровський напрямок

Російські війська здійснили 15 атак, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Новогришине, Василівка, Мирне та Молодецьке, а також у напрямку Сергіївки.

Гуляйпільський напрямок

На цій ділянці фронту окупанти 13 разів атакували позиції українських захисників.

Противник намагався просунутися в напрямку Єгорівки, Нового Запоріжжя та Різдвянки, а також атакував у районах Добропілля, Воздвижівки, Гуляйпільського та Чарівного.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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