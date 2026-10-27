На фронті за добу відбулося понад 70 атак, названі найгарячіші напрямки

0:00 / 0:00

Минулої доби, станом на 27 жовтня 2026 року, російські війська застосували 9679 дронів-камікадзе та скинули 247 керованих авіабомб по Україні. Також противник завдав одного ракетного й 72 авіаційних ударів, а населені пункти та позиції українських військ обстріляв 2518 разів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ракетні війська й артилерія Сил оборони протягом минулої доби уразили три райони скупчення особового складу та техніки російських військ.

На північно-слобожанському та курському напрямках противник здійснив одну штурмову дію, завдав трьох авіаударів із застосуванням п’яти керованих авіабомб і 44 рази обстріляв позиції українських військ та населені пункти. Два обстріли були здійснені з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак у районах Волохівського, Охрімівки, Шабельного та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку російські війська тричі намагалися покращити своє тактичне положення, наступаючи в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім спроб противника вклинитися в українську оборону. Російські війська атакували в напрямках Зеленої Долини, Колодязів та Лимана.

На Слов’янському напрямку зафіксували три атаки в районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Найінтенсивніші бої тривали на Костянтинівському напрямку, де російські війська здійснили 22 атаки. Вони наступали в районі Костянтинівки та в напрямках Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку противник атакував 26 разів, намагаючись просунутися в бік Нового Донбасу, Добропілля, Вільного, Святогорівки, Світлого, Мирного, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Філії.

На Олександрівському напрямку зафіксували одну спробу штурму в бік Піддубного.

На Гуляйпільському напрямку російські війська 15 разів атакували українські позиції. Вони намагалися просунутися в напрямках Тернуватого, Єгорівки, Різдвянки, Воздвижівки, Нового Запоріжжя, Верхньої Терси, Гіркого та Чарівного.

Росія обстрілювала прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Сумської області: Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Нововасилівка, Миколаївка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Стара Гута та Харківка. По Кореньку російські війська також завдали авіаудару.

У Чернігівській області обстрілів зазнали Гута-Студенецька, Михальчина-Слобода, Карповичі, Клюси, Гірськ та Янжулівка.

Джерело: Генштаб

Раніше Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України на 27 жовтня.

Раніше окупована Луганщина опинилася під масованою атакою БПЛА.

На фронті за добу зафіксували 185 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку.

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.

Читай нас у