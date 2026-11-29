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Протягом 28 листопада 2026 року на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, а російські війська завдали 69 авіаударів, скинули 231 керовану авіабомбу, застосували 8377 дронів-камікадзе та здійснили 1994 обстріли, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири артилерійські системи та один пункт управління безпілотниками противника.

На Північно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували в районах Коренька та Малої Корчаківки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в районі Стариці.

На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районі Радьківки.

На Лиманському напрямку зупинено чотири спроби противника просунутися в районах Колодязів та Лимана.

На Слов'янському напрямку росіяни здійснили сім атак у районах Кривої Луки, Миколаївки, Ямполя та Озерного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак у районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили вісім атак противника в районі Сергіївки та в напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Чернігівки, Красноподілля та Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку відбито 11 російських атак у районах Рибного, Різдвянки, Світлої Долини та Єгорівки

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України за добу 28 листопада ліквідували 2479 російських військовослужбовців та знищили 1547 БпЛА оперативно-тактичного рівня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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