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На фронті за добу зафіксували 185 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку

UA NEWS 26 Жовтня 2026 23:00
На фронті за добу зафіксували 185 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку
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Від початку доби понеділка, 26 жовтня, на фронті відбулося 185 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6385 дронів-камікадзе та здійснив 2007 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ. 

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки. Триває бій.

Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Зеленої Долини, Колодязів та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка. Одна штурмова дія противника триває.
 

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив. 

  • На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру. Одна штурмова дія противника триває.

  • Двадцять п’ять атак здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Три атаки тривають. 

  • За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів, 5 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, чотири укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки та 40 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів. 

  • Обстановка на півдні

  • На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Піддубного.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали десять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне. Триває бій.
     

  • На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

  • На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. 

  • Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00.

  • Генштаб України назвав найгарячіші ділянки фронту за останню добу.
     
  • Нагадаємо, DeepState зафіксував просування росіян біля Костянтинівки та Воздвижівки.
     

  • Раніше Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня.

  • Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

  • На фронті за добу відбулося 146 боєзіткнень — найгарячіше на Покровському напрямку.

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