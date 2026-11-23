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Від початку 23 листопада на фронті відбулося 123 бойові зіткнення. Найінтенсивніші бої тривають на Костянтинівському напрямку, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. На Покровському напрямку українські військові ліквідували 30 російських окупантів і знищили склад боєприпасів.

Обстріли

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5213 дронів-камікадзе та здійснив 1517 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби агресор здійснив 1 атаку, завдав три авіаудари, скинувши сім КАБ, та здійснили 70 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Охрімівка.



На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Обстановка на Сході

Дві спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районі Зарічного в бік та Лиману.



На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Діброва та Ямпіль. Одна з цих атак триває.



На Краматорському напрямку противник не атакував.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Кучерового Яру. Три атаки іще тривають.



Десять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Василівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки.



За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів, 23 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, 10 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 37 укриттів противника. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, шість гармат, три спеціальні засоби, 12 пунктів управління БпЛА та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 334 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя та Різдвянка.



На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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