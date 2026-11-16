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Протягом доби на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Найбільшу активність російські війська проявили на Покровському напрямку, де 13 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони України.

Під час цих штурмів окупанти втратили майже 70 військових.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, здійснив 57 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе та здійснив 1803 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", - йдеться у публікації.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося два бойові зіткнення, окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 16 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу Зарічного та у бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися в бік Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в бік Попасного.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі штурми у районі населеного пункту Костянтинівка. Одне боєзіткнення триває.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка. Один ворожий штурм триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 54 окупантів, поранено 14; знищено шість одиниць автомобільної техніки, п’ять спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА та 39 укриттів противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, один спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА, 96 укриттів противника та склад ПММ. Знищено або подавлено 332 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку штурмові дії не зафіксовані.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Тернувате, Долинка та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Про це повідомляється з посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 22:00 16.11.2026 у Фейсбуці.

На фронті за добу відбулося 171 зіткнення, найгарячіше — під Покровськом.

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