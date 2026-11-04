На фронті зафіксували 179 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському напрямку

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На фронті протягом доби відбулося 179 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де російські війська 16 разів намагалися прорвати оборону Збройних сил України. Під час цих штурмів окупанти втратили майже 60 військовослужбовців.

«Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень. Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», - йдеться у публікації.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському напрямку ворог атакував у районах Покровки та Бояро-Лежачі, де відбулося два бойові зіткнення.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано шість атак противника біля Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Лиманському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного, один бій триває дотепер.

Дві атаки окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Никонорівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки та Дружківки.

Усього 16 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Чернігівка, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 46 окупантів та 12 — поранено; знищено 12 одиниць автомобільної, 11 одиниць спеціальної техніки, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 32 укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Про це повідомляється з посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 22:00 04.11.2026 у Фейсбуці.

Чернівецька бригада ТрО за місяць уразила понад 1000 ворожих цілей на Донеччині.

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

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