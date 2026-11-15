На фронті загинула єдина жінка-військова Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура

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На фронті у боротьбі за незалежність України загинула військовослужбовиця та операторка безпілотників Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура — одеситка на псевдо Раяна. Вона була єдиною жінкою у складі цього підрозділу, виконувала складні бойові завдання на Донецькому напрямку та до останнього виборювала вільне майбутнє для свого сина.

Про втрату повідомили громадська організація «Ліга мусульманок України» та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Альраїд» Сейран Аріфов.

У цивільному житті Раяна працювала тренеркою з тайського боксу, виховувала сина та відвідувала мечеть у Києві. У 2024 році вона вирішила долучитися до Сил оборони України, пройшла курси управління БпЛА і стала першою жінкою-добровольцем у батальйоні. На передовій захисниця не лише знищувала ворожу техніку за допомогою дронів, а й очолювала продовольчий штаб підрозділу та опікувалася мечеттю в прифронтовій Костянтинівці.

Побратими та волонтери згадують Раяну як надзвичайно мужню, рішучу й світлу людину. Український захисник Мурад Насіров зазначив, що її самопожертва стала доказом того, що любов до Батьківщини та гідність не мають національності. Теплими спогадами про неї також поділилася керівниця фонду імені Героя України Сергія Коновала Ольга Коновал, наголосивши, що Україна втратила фантастичну жінку-воїна.

Джерело: ГО «Ліга мусульманок України», Сейран Аріфов.

На фронті загинув відеооператор із Полтави Василь Величко. Він працював на місцевих телеканалах ІРТ та «Місто Плюс», а згодом долучився до лав Збройних сил України. Про загибель захисника 16 жовтня повідомила його дружина.

У боях за незалежність України з російськими терористичними військами загинув колишній півзахисник національної збірної та київського «Динамо» Роман Максимюк. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи після року пошуків і сподівань на повернення.

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