0:00 / 0:00

На фронті загинув військовослужбовець, соліст Запорізької обласної філармонії, артист і ведучий міських заходів Богдан Хижняк.

«На фронті загинув Богдан Хижняк, талановитий соліст Запорізької філармонії, захисник країни, волонтер, щира людина, чудовий батько і надійний завжди та в усьому. Осиротіла ще одна мистецька родина, але він завжди буде поруч з нами. Щирі співчуття дружині Юлії Хижняк, рідним, близьким і колегам, це непоправна втрата, сумуємо разом. Низький уклін Богдану за захист», — написала Конарева.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Богдан Хижняк долучився до волонтерської діяльності, а згодом, того ж 2022 року, вступив на військову службу.

У травні 2023 року захисник отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». Відповідний наказ підписав тодішній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про загибель захисника розповіла колишня керівниця Запорізької обласної філармонії Ірина Конарева.

Раніше повідомлялось, що загинув колишній міський голова Рави-Руської та очільник Львівської обласної організації ВО «Свобода» Микола Зінько.

На фронті загинув відеооператор із Полтави Василь Величко. Він працював на місцевих телеканалах ІРТ та «Місто Плюс», а згодом долучився до лав Збройних сил України. Про загибель захисника 16 жовтня повідомила його дружина.

У боях за незалежність України з російськими терористичними військами загинув колишній півзахисник національної збірної та київського «Динамо» Роман Максимюк. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи після року пошуків і сподівань на повернення.

Читай нас у