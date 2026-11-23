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У листопаді на фронті загинув сумський фотограф, відеограф та військовослужбовець Артур Назаров. За даними Інституту масової інформації, він став 146-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

У цивільному житті Назаров працював фрилансером, був відомим у журналістській спільноті регіону та співпрацював із сумською газетою «Панорама», разом із редакцією якої створював меморіальний проєкт «Слава Героям» про загиблих в АТО земляків. Під час Революції гідності він працював фотографом на Майдані, фіксуючи штурми, ротацію снайперів і людські втрати, де й сам зазнав поранення, а у 2014–2015 роках воював на сході України, продовжуючи займатися фотографією.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Назаров знову став на захист держави та разом з однодумцями організував у Сумах групу «Гарячі бармени», учасники якої виготовляли коктейлі Молотова, а також займалися наземною та авіарозвідкою.

Джерело: Інститут масової інформації.

Суд офіційно визнав загиблим журналіста та військовослужбовця Самуїла Проскурякова, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на Херсонщині 15 жовтня 2022 року. Протягом чотирьох років інформації про його долю не було.

У бою на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець 153-ї окремої механізованої бригади, журналіст і медіадизайнер Руслан Рудукан. Захиснику України було 47 років.

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