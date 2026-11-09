На Гуляйпільському напрямку кількість російських штурмів зросла утричі

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У жовтні російські окупанти атакували позиції Сил оборони на Гуляйпільському напрямку втричі частіше, ніж у вересні.

Через ефективне ураження ворожих скупчень загарбники змінили тактику та почали просочуватися в український тил поодинці.

Для переміщення особового складу вони використовують цивільний транспорт. Водночас ізольовані окупанти часто втрачають зв’язок із командуванням і залишаються без постачання та провізії. Українські захисники знищують їх або беруть у полон.

Найнапруженіша ситуація наразі поблизу Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського. Російська армія намагається використовувати ці населені пункти й район Гуляйполя для накопичення сил і техніки та подальшого наступу в напрямку Запоріжжя.

Джерело: 7-й корпус ДШВ ЗСУ

Нагадаємо, українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання на території Росії. Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели спеціальні дії в тилу противника, завдавши йому втрат і порушивши логістичні маршрути.

Російські військапродовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

За добу 9 листопада на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

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