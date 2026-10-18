На Харківщині через російські обстріли постраждали 12 людей

Російські війська продовжують атакувати Харків і населені пункти області. Протягом минулої доби під ударами опинилися чотири райони обласного центру та дев’ять населених пунктів регіону. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини й інші об’єкти цивільної інфраструктури. «Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей», — зазначив він.

Де є постраждалі

У Харкові поранень зазнали троє чоловіків віком 66, 42 і 39 років, а також 26-річна жінка. Ще одна мешканка міста, якій 25 років, отримала гостру реакцію на стрес. У селищі Золочів Богодухівського району постраждали четверо людей: чоловіки віком 52 і 41 рік та жінки 20 і 39 років. В Ізюмі поранення отримала 76-річна жінка. Ще дві місцеві мешканки віком 65 і 63 роки пережили гостру реакцію на стрес.

Крім того, медики надали допомогу 62-річному чоловікові, який постраждав ще 13 жовтня. Тоді в селищі Борова Ізюмського району він дістав поранення через вибух невідомого пристрою.

Які райони Харкова опинилися під ударом

Російські війська атакували місто безпілотниками та ракетою. Під ударом були Шевченківський, Київський, Холодногірський і Слобідський райони.

Унаслідок обстрілів пошкоджені два багатоквартирні будинки, електромережі та дві автозаправні станції. Також постраждали готель, цивільне підприємство та 17 автомобілів.

Наслідки атак у районах області

Російські удари пошкодили житло та інші об’єкти й за межами Харкова. У Богодухівському районі, зокрема в Золочеві, пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинок. Також постраждали гараж, магазин і три автомобілі.

У Куп’янському районі руйнувань зазнали приватний будинок і дві господарські споруди в селі Троїцьке. У селищі Великий Бурлук пошкоджений дошкільний заклад. В Ізюмському районі, у самому Ізюмі, пошкоджені п’ять приватних будинків.

У Харківському районі російські удари пошкодили приватний будинок у селі Руські Тишки та складську будівлю в Дергачах. А в селі Мартове Чугуївського району постраждали електромережі.

Пункт евакуації в Лозовій прийняв 149 людей

На тлі обстрілів триває евакуація жителів із небезпечних районів Харківщини. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 149 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 65 320 людей.

Отже, російські атаки за минулу добу призвели до поранень 12 людей і пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові та кількох районах області. Наслідки обстрілів охоплюють житлові будинки, транспорт, торговельні й комунальні об’єкти. Про наслідки обстрілів повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російські окупаційні війська здійснили вклинення у позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Анищине (до 2025 року — Анискине) на Великобурлуцькому напрямку Харківської області. Наразі противник намагається закріпитися на зайнятих рубежах та розширити ділянку прориву по флангах.

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, також пошкоджено житлові будинки.