На Харківщині окупанти розстріляли п’ятьох військових 72-ї бригади ЗСУ

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У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. За однією з версій, нападником міг бути російський військовий, який утік із полону.

За даними слідства, трагедія сталася 13 жовтня у Харківському районі. Чоловік відкрив вогонь по українських військовослужбовцях, які перебували в житловому будинку.

Унаслідок стрілянини загинули п’ятеро військових 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

14 жовтня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше осіб. Кримінальне провадження відкрили за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові заходи. Вони мають встановити особу нападника, його місцезнаходження та всі обставини злочину.

Правоохоронці розглядають кілька версій події. Зокрема, слідство перевіряє, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи збройних сил Російської Федерації.

Водночас, за інформацією BBC, у Харківській області російські військові втекли з полону, і один із них міг скоїти це вбивство.

Наразі особу нападника та його можливу причетність до російських військових формувань офіційно не встановлено. Правоохоронці продовжують розслідування.

Про це повідомляє 72-а окрема механізована бригада у Facebook та пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Протягом минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупаційними військами. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксували на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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