На Харківщині російські дрони атакували цивільні авто

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У неділю, 18 жовтня, російські війська здійснили серію атак за допомогою безпілотників по цивільному транспорту на території Харківської області, внаслідок чого травмувалися чотири особи.

Перший інцидент стався близько 08:30 на автошляху між населеними пунктами Великий Бурлук та Нова Олександрівка, де ворожий дрон влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. У результаті обстрілу 49-річний чоловік зазнав поранень, а у 55-річної пасажирки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Згодом, орієнтовно о 09:30, у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль ВАЗ 2121. Внаслідок удару поранення отримали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина, однак через легкий стан постраждалі відмовилися від госпіталізації.

Джерело: Харківська обласна прокуратура.

Уранці російські війська завдали масованого удару по Рівному та навколишніх населених пунктах. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури, після атаки виникли пожежі. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, займання вже локалізували, а інформації про поранених наразі немає.

російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками й артилерією.

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