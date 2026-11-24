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За останній тиждень російські війська зменшили інтенсивність спроб штурмових дій на Харківському напрямку. На це вплинули втрати противника внаслідок дій Сил оборони України, а також погіршення погодних умов.

За його словами, на цьому відтинку фронту продовжує завдавати ударів по російських військах бригада «Гарт» у складі ДПСУ. Українські прикордонники уражають як живу силу, так і техніку противника, зокрема за межами державного кордону.

«Якщо говорити про Харківську область, то за останній тиждень ворог дещо знизив активність спроб штурмових дій. Це пов’язано з втратами, яких зазнає противник, зокрема від бригади «Гарт» (у складі ДПСУ - ред.), яка тримає смугу оборони на цьому відтинку й продовжує завдавати ударів по противнику - як по живій силі, так і по техніці, навіть за межами державного кордону, намагаючись знизити активність ворога щодо завдання ударів по нашій території», - зазначив Демченко.

Ще одним чинником, який стримує російські штурми, стали погодні умови. Як пояснив речник ДПСУ, дощі та багнюка ускладнюють просування російської піхоти й перешкоджають розширенню зони контролю.

«стримують можливості противника розширювати свою зону контролю, направляючи в бік наших позицій свої піхотні групи», - сказав Андрій Демченко.

Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Російські окупаційні війська мають просування у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували поблизу населених пунктів Воздвижівка та Білогір’я.

За оцінками журналістів, за 4,5 року повномасштабної війни безповоротні втрати російської армії в Донецькій області могли сягнути 325 тисяч загиблих. Лише в боях за Покровськ, за даними витоку статистики, загинули понад 100 тисяч російських військових.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

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